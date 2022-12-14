Доходы российских блогеров рухнули на 80% 14.12.2022, 20:05

1,214

Это связано с отключением монетизации для российской аудитории.

С начала года российские блогеры лишились большей части заработка. К декабрю падение доходов составило 80%, пишут «Известия» со ссылкой на коммуникационные агентства и участников рынка.

Обвал связан с блокировкой Instagram и Facebook в РФ. Помимо этого, TikTok отключил загрузку любого российского контента, YouTube и Twitch — монетизацию, а многие западные компании ушли из страны после ее вторжения в Украину. Также возникли сложности с денежными переводами из-за санкций. Единственный способ получить вознаграждение за ролики и стримы — это донаты через систему DonationAlerts или отечественную платформу Boosty.

По словам основателя агентства LVL UP Ирины Кобеляцкой, больше всего пострадали сферы, в которых доминировали зарубежные рекламодатели: например, мода, информационные технологии и игры. Также удар пришелся на тех авторов контента, которые не обладают достаточной известностью и миллионной аудиторией.

Блогеры пытаются компенсировать потери разными способами: одни повышают цены на интеграции, другие добавляют в стоимость налоги, а третьи, наоборот, снижают прайс на услуги в надежде привлечь рекламодателей.

«Если раньше за 2 млн просмотров в месяц мы получали около 100 тысяч рублей, то теперь за такое же количество просмотров — 15 тысяч», — говорит автор YouTube-канала MobileReviewcom, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин с аудиторией в 380 тысяч подписчиков. По его словам, это связано с отключением монетизации для российской аудитории: фактически блогеры получают доход только с просмотров из-за границы.

Заработки упали и у блогеров-миллионников. Основатель YouTube-канала Wylsacom (10,2 млн подписчиков) Валентин Петухов рассказал, что получает от видеохостинга в среднем в 10 раз меньше, чем раньше, а особенно финансово неудачными стали март и апрель.

Чтобы зарабатывать, многим блогерам пришлось перебраться в Telegram и «ВКонтакте». При этом в последней стоимость интеграции увеличилась весной на 90%, сообщила основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова, добавив, что к лету рост прекратился. Средний чек авторов контента в Instagram к осени увеличился на 20%. Что касается Telegram, здесь стоимость рекламных интеграций выросла на 25–50%.

Тем не менее, основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова считает, что в ближайшее время ситуация с доходами блогеров не изменится, и возврат к прежним заработкам займет как минимум три года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».