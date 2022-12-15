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В российском Курске раздались взрывы на военном аэродроме

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  • 15.12.2022, 8:05
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В российском Курске раздались взрывы на военном аэродроме

Очевидцы опубликовали видео.

В российском Курске вечером 14 декабря раздались взрывы. Очевидцы отмечают, что взрывы раздавались со стороны аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские местные Telegram-каналы.

В то же время, российские государственные СМИ заявляют со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойтова, что над Курским районом сегодня вечером якобы сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы же публикуют в социальных сетях видео, на которых зафиксированы слышавшие сегодня в российском Курске взрывы.

Напомним, на российских авиабазах начали случаться взрывы. В частности, недавно такие инциденты произошли на российских авиабазах «Энгельс» и «Дягилеве».

Взрывы не обошли и аэродром в Курске. Инцидент, последствия которого были видны даже из космоса, произошел 6 декабря.

Тогда российские чиновники заявляли о якобы атаке беспилотника на аэродром.

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