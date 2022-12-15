Экс-главврача санатория «Беларусь» задержали за «шпионаж в пользу Литвы» 6 15.12.2022, 9:00

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Пропагандисты утверждают, что он передавал сведения о Лукашенко в Сочи.

Андрей Кобель, бывший главврачом санатория «Беларусь» в Литве, а потом — в Сочи, был задержан якобы за «шпионаж в пользу Литвы». Об этом сообщили на пропагандистском телеканале «Беларусь 1».

«Полгода назад задержали Андрея Кобеля. Личность масштабная — 10 лет он был главврачом санатория «Беларусь» в Литве, потом в той же должности работал в Сочи, а позже возглавил отдел РНПЦ в Минске», — говорится в сюжете.

Утверждается, что Кобель подписал обязательство о сотрудничестве, собирал и передавал данные на представителей режима, которые отдыхали в санаториях, в том числе сведения о резиденции Александра Лукашенко в Сочи, которая находится на территории санатория.

Также говорится, что Кобель якобы устраивал на работу тех, кого «требовал Департамент госбезопасности Литвы».

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