Генштаб ВСУ: Лукашенко, вероятно, готовится к вступлению в войну против Украины

Генштаб ВСУ: Лукашенко, вероятно, готовится к вступлению в войну против Украины4
- 15.12.2022, 14:10
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Об этом говорят события, происходящие на границе с Киевской и Черниговской областями.
Лукашенко, вероятно, готовится к вступлению в войну против Украины.
Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сообщает «Украина Online».
«В приграничных с Украиной областях создают тероборону. Также продлен запрет на посещение территорий, граничащих с Киевской и Черниговской областями. Такие действия являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины и Генштаб не исключает, что Лукашенко может пойти на этот шаг», - сообщил Громов.