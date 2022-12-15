Минскую IT-компанию оштрафовали за майнинг криптовалюты 2 15.12.2022, 21:38

1,172

Она добывала «крипту», не зарегистрировавшись в ПВТ.

Экономический суд Минска оштрафовал столичную IT-компанию и ее руководителя за незаконный майнинг: фирма за 1,5 года добыла криптовалюту почти на 60 тысяч долларов, не имея регистрации в ПВТ, сообщили в пресс-службе суда.

Административное дело завели как на саму IT-компанию, которая фигурирует под названием ООО «К», так и на ее руководителя.

Как рассказали в суде, с 1 мая 2021 года по 15 сентября 2022-го компания, которая не являлась резидентом Парка высоких технологий, незаконно намайнила криптовалюты Ethereum и Rvn более чем на 59 тысяч долларов.

Добытая криптовалюта переводилась на электронные кошельки, а затем обналичивались.

Нарушение заметила инспекция МНС по Минску, которая и передала дело в суд. Там усмотрели в действиях компании и ее руководства признаки незаконной предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 13.3 КоАП).

Фирму оштрафовали на 200 базовых величин (6400 рублей), ее руководителя — на 50 базовых (1600 рублей). Также суд постановил конфисковать половину суммы незаконного дохода (более 71 тысячи рублей) и технику почти на 423 тысячи рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».