Контрудар ВСУ: подбрюшье войск РФ у Кременной и Сватово «кровоточит» 16.12.2022, 8:53

Украинская армия расширила оперативное окружение противника.

Подразделения ВСУ продвинулись еще на 1,5 километра в направлении Кременной, заняв новые позиции в районе Диброва на Луганщине.

Об этом пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов официально уже подтвердил успех ВСУ.

На своей странице в социальной сети Facebook Коваленко отметил, что на протяжении последней недели российские оккупанты, используя ресурс подразделений 20-й и 41-й армии ВС РФ, пытались осуществлять отчаянные наступательные действия в районе Кременной.

Однако вместо собственного продвижения россияне получили контрудар ВСУ, которые приближаются к Кременной (в 18 км от Северодонецка).

«Результат? ВСУ в районе Дибровы в направлении Кременной продвинулись на 1,5 километра, не просто заняв новые позиции, но и расширив вокруг населенного пункта оперативное окружение», - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что в попытках наступать россияне понесли тяжелые потери и утратили наступательный потенциал. Более того, теперь оккупантам остается гадать, где именно первым посыплется их фронт: в Кременной или Сватово.

«То есть в течение последней недели, хотя на самом деле намного дольше, все эти вышеупомянутые подразделения и не только они попросту демилитаризировались в совершенно напрасных наступательных рефлексиях, тем самым еще больше нивелируя свой оборонный потенциал. И в этой всей чудесной истории пока без ответа остается лишь один вопрос: какое направление у РОВ посыпается первым: Кременная или Сватово? Не хочется гадать на кофейной гуще, но, похоже, юго-западное подбрюшье у РОВ кровоточит безудержно и необратимо», - подчеркнул эксперт.

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