Мощный удар ВСУ на юге: ликвидированы и ранены более 200 оккупантов 1 16.12.2022, 9:26

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В Токмаке экстренно заработали российские мобильные крематории.

Украинские военные 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, уничтожили до 10 единиц военной техники РФ разного типа, а также около 180 оккупантов получили ранения.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак», — сказано в сводке.

Отмечается, что российские захватчики продолжают агитировать военнослужащих срочной службы на службу по контракту с целью восполнения текущих потерь.

«Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа», — сказано в сводке.

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