Взрывы слышны на несколько километров: в ОРДЛО бушует сильнейший пожар на базе оккупантов 16.12.2022, 9:33

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Стали известны новые детали удара по складам армии РФ в Ирмино.

В ночь на 16 декабря во временно оккупированном Ирмино в Луганской области (близ Кадиевки) началась мощная детонация склада с боеприпасами.

По предварительным данным, «бавовна» произошла в районе «Центр/автовокзал».

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

На видео видно, как внезапно загорается склад с боеприпасами российской армии. На месте вспыхнул масштабный пожар, слышны звуки детонации снарядов. По словам местных жителей, взрывная волна такой силы, что ее слышно в нескольких километрах от места происшествия.

В то же время жители ОРДЛО отмечают, что этим ударом по базе оккупантов ВСУ в очередной раз подтвердили, что не имеют отношения к ударам по Донецку. Их единичные удары приходятся точно в цель – всегда только военные объекты.

Десятки снарядов оккупантов действительно уничтожают гражданскую инфраструктуру в оккупированном городе без разбора. Этот прием они используют с 2014 года для демонизации Украины.