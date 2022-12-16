NYT: После ликвидации командования 58-й армии РФ украинские войска получили новую цель
- 16.12.2022, 9:38
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ВСУ могут освободить не только Мелитополь.
ВСУ еще 13 декабря нанесли успешный удар по 58-й армии РФ в Мелитополе, уничтожив ее командование.
В тот же день в Запорожской области были ликвидированы 150 оккупантов и 10 вражеских военных машин.
Как сообщает The New York Times, у украинских защитников после указанных побед появилась новая цель - освободить Мелитополь от российских захватчиков.
Начало деоккупации города эксперты увидели в разрушении моста под Мелитополем 13 декабря, и, таким образом, ВСУ взяли под контроль южный путь снабжения российских войск.
Теперь украинская армия может выбить врагов не только из Мелитополя, но и из всей Запорожской области, а затем освободить оставшиеся территории Херсонщины.
Российские захватчики, понимая отчаянность своего положения, закрыли город, они якобы пытаются найти партизан.