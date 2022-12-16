В Киеве и областях Украины гремят взрывы 9 16.12.2022, 10:13

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(обновляется) Российские террористы проводят массированную ракетную атаку.

Российские захватчики атаковали ракетами территорию Украины. После объявления воздушной тревоги по всей территории страны утром в пятницу, 16 декабря, произошли взрывы в Киеве и ряде областей.

О звуках взрывов сообщается в столице, Киевской, Харьковской, Николаевской областях.

Киев

В Киеве утром 16 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По информации местных жителей, в нескольких районах Киева утром было слышно как минимум три взрыва. Предварительно, над столицей отработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Киевская область

Жители Киевской области слышат звуки взрывов. По предварительной информации, в регионе работает ПВО.

«Жители Киевщины! В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях», — написал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Взрывы в Харькове

В Харькове после 8:40 прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, Россия обстреливает инфраструктурные объекты. «Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях», — написал он.

Российские войска только нанесли по меньшей мере три удара по Харьковщине, сообщил глава ОВА Синегубов. «Оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины», — заявил он.

Взрывы гремят в Днепропетровской области

В Кривом Роге на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспильного».

Запорожье под прицелом врага

По информации журналистов «Суспильного», в Запорожье раздаются взрывы.

Атака на Кировоградскую область

Сообщается об уничтожении двух ракет над Кировоградской областью. Об этом пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

ПВО сбили первые ракеты над Киевом

Над Киевом около 9 утра сбита одна из вражеских ракет, сообщают телеграм-каналы.

Взрывы в Полтавской области

«В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ!» – написал председатель Полтавской ОВА Лунин.

В Виннице гремят взрывы

В Виннице слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспильного».

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