Названы автомобили, в которые следует вложить деньги в 2023 году 5 16.12.2022, 10:24

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Цены на них продолжат расти.

Эксперты страхового рынка из Hagerty назвали модели, которые, по их расчётам, станут самыми выгодными объектами для инвестиций — так как цены на них, вероятнее всего, продолжат расти.

Как пишет Carscoops, в список вошли в основном спорткары самых разных классов и происхождения, но имеются и внедорожники, и хэтчбеки, и даже недорогой пикап.

Самыми дорогими объектами для инвестиций эксперты назвали Lamborghini Murcielago и Mercedes-Benz SLR McLaren: верхний потолок их цены находится на одном уровне примерно в 350 тысяч долларов. Чуть доступнее должен стать Audi R8 выпуска 2008–2015 года, стоящий сейчас до 186 тысяч долларов.

Потенциально выгодным вложением окажется покупка и более бюджетных спорткаров — например, Chevrolet Corvette начала 2000-х или Nissan 350Z выпуска 2003–2008 года, который за прошедшие пару лет уже подорожал в среднем примерно на 80%. В список Hagerty попал даже такой экзотический автомобиль, как ультракомпактный родстер Suzuki Cappuccino, который стоит не более 17 тысяч долларов.

Также в списке объектов для инвестиций упомянуты гражданский Hummer H1 от AM General, хэтчбек AMC AMX периода 1968–1970 года, Saab 900 Turbo, выпущенный в период с 1985 по 1993 год, и, наконец, Toyota Pickup второй половины 1980-х. Утверждается, что на фоне общего увлечения винтажными автомобилями этот пикап ценой не более 26,7 тысячи долларов пользуется популярностью у тех, кто не может позволить себе пожилые Ford Bronco или Toyota Land Cruiser.

Кроме автомобилей, в список попал и мотоцикл — Harley-Davidson Knuklehead 1936–1947 года.

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