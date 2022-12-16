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ВСУ разгромили оперативные тылы войск РФ под Бахмутом

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  • 16.12.2022, 10:29
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ВСУ разгромили оперативные тылы войск РФ под Бахмутом

Положение группировки оккупантов ухудшается.

Ситуация под Бахмутом, где российская армия упорно пытается прорвать фронт, остается очень тяжелой. Чтобы ослабить врага, ВСУ начали активно работать по его тылам, громя базы и склады.

Такой информацией в своем канале в Telegram поделился украинский военкор Богдан Мирошников.

«ВСУ крепко взялись за оперативные тылы бахмутской группировки врага. В перспективе обстановка от этого у орков существенно ухудшится», - рассказал журналист.

ВСУ тем временем держат фронт на передовой, не давая врагу продвинуться вперед.

По данным Мирошникова, самые тяжелые бои на данном направлении проходят у Опытного, Курдюмовки, Клещевки, а также в направлении Далиевки.

«На восточном берегу Бахмутки враг продолжает мощное давление и смог несколько продвинуться в частном сектора. В других местах оккупант был остановлен, арта со всех сторон работает без остановки», - рассказал военкор.

Отметим, что Бахмутское направление едва ли не единственный участок фронта, где армия РФ сохранила боевой потенциал.

Основа оккупационной группировки там - это ЧВК «Вагнер», точнее, огромное количество российских зеков, завербованных этой группировкой.

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