ВСУ разгромили оперативные тылы войск РФ под Бахмутом

ВСУ разгромили оперативные тылы войск РФ под Бахмутом1
- 16.12.2022, 10:29
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Положение группировки оккупантов ухудшается.
Ситуация под Бахмутом, где российская армия упорно пытается прорвать фронт, остается очень тяжелой. Чтобы ослабить врага, ВСУ начали активно работать по его тылам, громя базы и склады.
Такой информацией в своем канале в Telegram поделился украинский военкор Богдан Мирошников.
«ВСУ крепко взялись за оперативные тылы бахмутской группировки врага. В перспективе обстановка от этого у орков существенно ухудшится», - рассказал журналист.
ВСУ тем временем держат фронт на передовой, не давая врагу продвинуться вперед.
По данным Мирошникова, самые тяжелые бои на данном направлении проходят у Опытного, Курдюмовки, Клещевки, а также в направлении Далиевки.
«На восточном берегу Бахмутки враг продолжает мощное давление и смог несколько продвинуться в частном сектора. В других местах оккупант был остановлен, арта со всех сторон работает без остановки», - рассказал военкор.
Отметим, что Бахмутское направление едва ли не единственный участок фронта, где армия РФ сохранила боевой потенциал.
Основа оккупационной группировки там - это ЧВК «Вагнер», точнее, огромное количество российских зеков, завербованных этой группировкой.