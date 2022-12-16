В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка5
- 16.12.2022, 12:01
- 3,710
Разрушен целый подъезд, есть погибшие.
Во время массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине был ряд «прилетов» по энергетическим и другим объектам в различных областях. В Кривом Роге в Днепропетровской области было попадание в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военной администрации Александра Вилкула.
Информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Какие последствия имел этот удар, он не уточняет.
«Кривой Рог. Попадание в жилой дом», – коротко написал журналист.
В то же время мэр Кривого Рога сообщал, что в городе есть поражения ракетами.
«Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети», – написал он.
В местных Telegram-каналах сообщают, что под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара разрушен целый подъезд. Известно по меньшей мере о двух погибших.
«В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд.
Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице», - говорится в сообщении.
В то же время в Кривом Роге начались перебои с электроэнергией и водоснабжением, котельные теплогенерирующих предприятий работают в аварийном режиме.