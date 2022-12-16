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Выпущены из самолетов Ту-95: раскрыты подробности массированной ракетной атаки РФ

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  • 16.12.2022, 12:30
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Выпущены из самолетов Ту-95: раскрыты подробности массированной ракетной атаки РФ

Информацию сообщило командование Воздушных сил Украины.

Российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Известно более 60 ракет, которые летели по территории Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 - ракеты Х-555 и Х-101», - сказал он.

Кроме того, были зафиксированы пуски Калибров с Черного моря, а также запуски ракет С-300.

Игнат также сообщил о работе бомбардировщиков Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. К тому же, в небе была замечена работа Миг-31К, носителей «Кинжалов».

Напомним, сегодня Россия прибегла к очередной массированной атаке по территории Украины. В связи с этим возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

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