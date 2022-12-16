Выпущены из самолетов Ту-95: раскрыты подробности массированной ракетной атаки РФ

Выпущены из самолетов Ту-95: раскрыты подробности массированной ракетной атаки РФ6
- 16.12.2022, 12:30
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Информацию сообщило командование Воздушных сил Украины.
Российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
«Известно более 60 ракет, которые летели по территории Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 - ракеты Х-555 и Х-101», - сказал он.
Кроме того, были зафиксированы пуски Калибров с Черного моря, а также запуски ракет С-300.
Игнат также сообщил о работе бомбардировщиков Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. К тому же, в небе была замечена работа Миг-31К, носителей «Кинжалов».
Напомним, сегодня Россия прибегла к очередной массированной атаке по территории Украины. В связи с этим возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.