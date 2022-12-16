Вместе с Путиным к Лукашенко едет и Шойгу 19 16.12.2022, 14:34

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Сергей Шойгу

В переговорах двух диктаторов будут участвовать министры обороны Беларуси и РФ.

Вместе с Путиным 19 декабря в Минск приедет и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщил сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

К переговорам Путина и Лукашенко, как сообщает Ревенко, присоединятся министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день.

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