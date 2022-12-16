Вместе с Путиным к Лукашенко едет и Шойгу

Вместе с Путиным к Лукашенко едет и Шойгу19
- 16.12.2022, 14:34
- 6,204
В переговорах двух диктаторов будут участвовать министры обороны Беларуси и РФ.
Вместе с Путиным 19 декабря в Минск приедет и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Об этом сообщил сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
К переговорам Путина и Лукашенко, как сообщает Ревенко, присоединятся министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день.