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Вместе с Путиным к Лукашенко едет и Шойгу

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  • 16.12.2022, 14:34
  • 6,204
Вместе с Путиным к Лукашенко едет и Шойгу
Сергей Шойгу

В переговорах двух диктаторов будут участвовать министры обороны Беларуси и РФ.

Вместе с Путиным 19 декабря в Минск приедет и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщил сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

К переговорам Путина и Лукашенко, как сообщает Ревенко, присоединятся министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день.

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