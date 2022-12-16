Названы лучшие 10-летние кроссоверы и внедорожники 16.12.2022, 14:50

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Эксперты опубликовали рейтинг для вторичного рынка.

Hyundai Santa Fe — лучший 10-летний автомобиль класса SUV по соотношению цены, качества и долговечности. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования портала iSeeCars, эксперты которого изучили более двух миллионов подержанных авто и выбрали из них модели с самым долгим сроком службы и низкой стоимостью владения.

В ходе исследования специалисты iSeeCars отобрали десять лучших кроссоверов в возрасте 10 лет с самым долгим сроком службы и самой низкой стоимостью каждой 1000 миль (1609 км) пробега. Стоимость каждый 1000 миль они определили, разделив среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке на ее примерный оставшийся срок службы.

Первое место среди кроссоверов и внедорожников досталось Hyundai Santa Fe. Этот 10-летний корейский кроссовер сейчас стоит на вторичном рынке порядка 11 981 доллара, при этом стоимость каждой 1000 миль пробега на нем при потенциальном сроке службы в 206 398 миль составляет 131 доллар.

На второй строчке расположился Ford Expedition со средней ценой на рынке за 10-летний экземпляр в районе 15 584 долларов и остаточной стоимостью за 1000 миль на уровне 143 долларов. Почетное третье место занял Honda Pilot с показателями на уровне 15 214 долларов и 147 долларов соответственно.

ТОП-10 лучших 10-летних кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке по версии iSeeCars:

Hyundai Santa Fe

Ford Expedition

Honda Pilot

Acura MDX

Subaru Outback

Honda CR-V

Mazda CX-9

Toyota Sequoia

Chevrolet Suburban

Ford Edge

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