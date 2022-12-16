Из шкловской колонии на свободу вышел политзаключенный Алексей Поведайло 1 16.12.2022, 15:04

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Тренер по плаванию отбыл 2-летний срок заключения.

Политзаключенный Алексей Поведайло вышел на свободу из шкловской колонии.

Алексей Поведайло — тренер-преподаватель по плаванию в спортивной школе в Барановичах. Алексея обвинили по ч. 1 ст. 295-3 УК — «Незаконные действия в отношении предметов, действие которых основано на использовании горючих веществ», сообщают правозащитники «Весны».

Согласно обвинению, он изготовил, хранил и перевозил в автомобиле «Ауди А6» горючее вещество, с которым его задержали 11 августа в Барановичах. Машину тогда остановил патруль ГАИ, их внимание привлекла балаклава в багажнике.

Алексея задержали и на следующий день «нашли» горючую смесь.

Смесь была отправлена на экспертизу, и, согласно ее результатам, состав смеси был близким к составу «коктейля Молотова». По его словам, он хранил и использовал ее для личных бытовых потребностей. 4 февраля 2021 года суд Барановичского района приговорил его к 2 годам лишения свободы.

Политзаключенный полностью отбыл срок и 12 декабря вышел на свободу из шкловской ИК №17.

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