Эксперт по безопасности: Россию ждут революции, восстания и гражданская война 5 16.12.2022, 15:04

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Стоит готовиться к окончательному распаду РФ.

Эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute и бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи опубликовал статью «Подготовка к окончательному коллапсу Советского Союза и распаду Российской Федерации».

В ней говорится, что Россию ждут революции, восстания и гражданская война.

Приводим основные тезисы статьи.

Люк Коффи пишет, что Россия будет фрагментироваться, однако это произойдет не так резко, как в случае СССР.

«Границы Российской Федерации через десять или двадцать лет, вероятно, не будут выглядеть на карте так же, как сегодня», — считает эксперт.

Россию ожидает ряд конфликтов, подобных войне в Чечне в 1990-х годах.

Возрастает и риск восстаний, а также гражданской войны. Люк Коффи пишет, что это станет возможным после того, как из Украины вернутся тысячи воевавших там оккупантов.

Бывшие военные столкнутся в родных городах и деревнях с полным отсутствием перспектив, что сделает более вероятной «борьбу за независимость» в этнических республиках.

Также Люк Коффи считает, что основными носителями власти после падения режима Путина могут стать создатели частных армий, к примеру — Евгений Пригожин.

Преемник Путина, как считает эксперт по безопасности, скорее всего, не будет демократом.

«Сразу после режима президента Путина любой, кто придет ему на смену, будет таким же националистическим и авторитарным, как и он», — пишет Коффи.

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