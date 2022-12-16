Эстония запретила перевозки белорусских грузов 16.12.2022, 15:40

Решение вступает в силу с 1 января.

Решение об отказе перевозок государственным перевозчиком Operail белорусских и российских грузов принято Министерством экономики Эстонии, считая такие деловые отношения неэтичными. При этом госкомпании поручено при необходимости сделать это постепенно.

Согласно приказу, который накануне подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, государство ставит перед компанией шесть основных целей.

Основная поставленная Operail задача - заниматься прибыльной и эффективной экономической деятельностью.

Также министерство ждет, что Operail продолжит подавать хороший пример другим эстонским предприятиям в плане надлежащего управления, социальной ответственности и высокой деловой культуры.

Помимо этого руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений компании с Россией и Республикой Беларусь и отказаться от таких деловых отношений (при необходимости постепенно), непосредственно обслуживающих торговлю с РФ и РБ, заменив их новыми направлениями бизнеса.

Также Operail велено прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Следует отметить, что в 2021 году объемы перевозок беларуских и российских грузов от Белорусской железной дороги значительно выросли за счет вывоза из Беларуси приблизительно 1,6 млн.тонн нефтяных грузов. А в текущем году, по оценкам Operail, выполнение указанного решения приведет к снижению грузооборота на 65-70%.

Однако сам перевозчик сомневается в эффективности такого решения, так как ограничение касается только Operail, а частные компании, и латвийские и литовские госкомпании могут продолжать перевозить указанные грузы.

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