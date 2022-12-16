Житель Хойников пошел с ножом на милиционера

Житель Хойников пошел с ножом на милиционера9
- 16.12.2022, 16:02
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По нему открыли огонь.
В Хойниках, как сообщает пресс-служба МВД, 20-летний парень пошел с ножом на милиционера. Силовики утверждают, что вечером 15 декабря в местный РОВД поступило сообщение о семейном скандале. Когда сотрудники МВД приехали по адресу, из квартиры выбежали четыре человека.
Силовики вошли в квартиру и, как утверждает пресс-служба, зачинщик скандала начал угрожать им ножом. Затем житель Хойников пошел на участкового с холодным оружием. Милиционеры, как говорится в сообщении, «произвели два прицельных выстрела в ногу нападавшего».
Пресс-служба МВД пишет, что задержанным оказался 20-летний местный житель, он ведет асоциальный образ жизни, не работает.
В отношении него возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.