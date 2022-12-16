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У белорусов нет денег на покупки

  • 16.12.2022, 17:25
У белорусов нет денег на покупки

В торговле продолжаются серьезные прогнозы с продажами.

Белорусам сейчас явно не до покупок. В январе-ноябре в Беларуси упали розничные продажи. Как сообщает Белстат, этот показатель просел на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Розничный товарооборот организаций торговли за 11 месяцев этого года составил 56,8 млрд рублей. Это на 2,7% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Месяцем ранее снижение было на уровне 2,4%.

Падение розничного товарооборота наблюдается на фоне разогнавшейся годовой инфляции, сокращения реальных доходов населения, а также введения чиновниками новой схемы регулирования цен.

Однако Белстат пишет, что белорусы увеличивают траты в магазинах, ТЦ и на рынках. Если пересчитать розничный товарооборот на душу населения, то в январе-ноябре он составил 19,6 рубля. За аналогичный период прошлого года — 17,4 рубля.

Ранее сайт Charter97.org писал о двух проблемах в белорусской торговле.

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