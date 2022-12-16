Венгрия заморозила российские активы на €870 миллионов

Венгрия заморозила российские активы на €870 миллионов5
- 16.12.2022, 17:33
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«Подарок» Кремлю от Орбана.
Венгрия заморозила 870 миллионов евро российских активов, сообщает издание Nepszava.
«Значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, именно тогда, когда борьба за средства ЕС с Брюсселем обострилась, поскольку в конце прошлого месяца правление объявило, что будет рекомендовать заморозить часть субсидий», - пишет издание.
Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, напоминает Nepszava, составляют примерно 19 миллиардов евро.
Ранее сайт Charter97.org писал, что «друг Путина», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выступил против Кремля.