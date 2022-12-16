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Siemens уходит из Беларуси

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  • 16.12.2022, 18:00
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Siemens уходит из Беларуси

Компания занималась поставкам оборудования для энергетического сектора.

Германский концерн Siemens AG уходит из Беларуси. Представительство компании в Беларуси ООО «Сименс Энергетика» находится в стадии ликвидации с ноября, сообщает Office Life.

«С 10 ноября этого года было принято решение о ликвидации. То есть Siemens AG уходит с белорусского рынка», – заявили в офисе.

Компания занималась поставкам оборудования для энергетического сектора Беларуси. Неизвестно, кто теперь будет обслуживать оборудование Siemens в Беларуси.

Ранее Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России.

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