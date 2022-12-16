«Самое навороченное оружие»: что известно о ЗРК Patriot, которые может получить Украина 5 16.12.2022, 18:55

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«Патриоты» – один из самых высокоточных видов ПВО.

США готовятся передать Украине «Патриоты» – один из самых высокоточных и широко используемых в мире видов ПВО. Telegram-канал «Можем объяснить» рассказывает, как они помогут ВСУ, и почему их передача вызвала гнев Z-пропаганды и намеки Медведева на ответный удар по США.

Предназначение

Ракеты имеют высокую дальность полета – 160 км. «Патриоты» могут сбивать и самолеты (на высоте до 25 км), и крылатые или баллистические ракеты, и мелкие движущиеся цели (дроны). «Патриоты» намного точнее, чем советские S-300, указывает эксперт Том Карако в интервью TIME. Одна батарея состоит «Patriot» состоит из 8 пусковых машин, наземного радара, контрольной станции и автономного генератора энергии. Штат одной батареи – около 90 военных.

Применение в Украине

Одной батареей «Патриотов» можно создать «железный купол» над небольшой военной базой, хотя для защиты мегаполиса (как Киев) понадобится не одна батарея (а пока — речь о поставке лишь одной). Но батарея «Патриотов» сможет засечь и сбить самолет (в том числе при сценарии ядерного удара). А вот отбиваться от дешевых дронов смысла нет, указывают эксперты: каждая ракета стоит миллионы долларов.

Сложность обучения

Аналитики The Washington Post предупреждают: хотя со всеми предыдущими видами вооружений обучение украинцев сократили с нескольких месяцев до нескольких недель, «Патриоты» — «самое навороченное вооружение, которое Украина имела за все время». Обычно обучение управлением такой системой занимает несколько лет. «Да, Пентагон идет на огромный риск. Но, видимо, они взвесили риск и решились», заключает издание.

Мировое использование

Помимо американской армии эти системы стоят на службе у Нидерландов, Германии, Японии, Израиля, Кувейта, Греции, Испании, Южной Кореи, ОАЭ, Польши. США также выполнили запрос Саудовской Аравии на срочное восполнение запаса «Патриотов» для отражения атак поддерживаемых Ираном хуситов.

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