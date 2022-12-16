Украинские бойцы ударили по россиянам из ПТРК «Стугна» 16.12.2022, 19:16

Российскую пехоту командование ежедневно бросает в бой, не считаясь с потерями.

Украинский журналист Денис Казанский показал, как на одном из направлений защитники Украины ударили из ПТРК «Стугна» по группе оккупантов.

- Удар из «Стугны» по российской пехоте. Вот так каждый день в бессмысленной мясорубке погибают и отправляются домой в цинковых ящиках российские «мобики», – написал журналист.

На видео видно, как украинские воины наводятся на группу из 10-11 оккупантов. Снаряд попал точно в группу «мобиков».

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