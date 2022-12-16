Жителя Березовского района приговорили к двум годам «домашней химии» из-за «моральных страданий» силовика 5 16.12.2022, 19:25

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Приговор вынесла судья Елена Немкова.

В суде Березовского района 24 ноября осудили Олега Безбабича по ст. 369 Уголовного кодекса («Оскорбление представителя власти»). Судья Елена Немкова назначила Олегу два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

2 марта 2021 года мужчина прочитал в социальной сети «ВКонтакте» публикацию о том, что женщину осудили за оскорбление представителя власти. Под постом Олег оставил в отношении Сергея Лабаева, сотрудника Инспекции по делам несовершеннолетних Березовского РОВД, комментарий, который суд счел оскорбительным.

Безбабичу назначили не только «домашнюю химию», но также 1 500 белорусских рублей «компенсации морального вреда». Сотрудник Березовского РОВД Сергей Лабаев обосновал свои требования тем, что комментарием во «ВКонтакте» ему был причинен «моральный вред». Он как сотрудник органов внутренних дел Беларуси испытал «моральные страдания».

Олег признал вину частично и заявил, что сумма иска слишком крупная. Суд оставил сумму компенсации морального вреда без изменений.

Олег Безбабич имеет высшее образование, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

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