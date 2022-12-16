Лукашенко продлил военные «учения» в Беларуси до 26 декабря 6 16.12.2022, 20:06

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Срок учений продлили уже в 34-ый раз.

Совместные военные «учения» армий Беларуси и России на белорусских полигонах в очередной раз продлили – до 26 декабря. Это следует из графика учений, передает «Белсат».

Сообщается, что с 29 апреля военные учения продлевали уже 34 раза.

Напомним, что 13 декабря по поручению Лукашенко началась «внезапная проверка боевой готовности» белорусской армии. Воинские подразделения должны были «в кратчайшие сроки» двинуться в назначенные районы, наладить их охрану и оборону, а также – переправы через Неман и Березину.

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