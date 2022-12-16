закрыть
16 декабря 2022, пятница, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко продлил военные «учения» в Беларуси до 26 декабря

6
  • 16.12.2022, 20:06
  • 1,356
Лукашенко продлил военные «учения» в Беларуси до 26 декабря

Срок учений продлили уже в 34-ый раз.

Совместные военные «учения» армий Беларуси и России на белорусских полигонах в очередной раз продлили – до 26 декабря. Это следует из графика учений, передает «Белсат».

Сообщается, что с 29 апреля военные учения продлевали уже 34 раза.

Напомним, что 13 декабря по поручению Лукашенко началась «внезапная проверка боевой готовности» белорусской армии. Воинские подразделения должны были «в кратчайшие сроки» двинуться в назначенные районы, наладить их охрану и оборону, а также – переправы через Неман и Березину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников
Фатальный диагноз Путина
Фатальный диагноз Путина Владимир Фесенко