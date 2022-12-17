Александр Коваленко: 90% территории России не прикрыты ПВО
- 17.12.2022, 4:01
Исключение — Москва.
Российская противовоздушная оборона далека от безупречности – 90% территории РФ не прикрыты ПВО, разве что Москва. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
- Если мы говорим о Российской Федерации, о которой, казалось бы, еще со времен Советского Союза колоссальный, должен остаться потенциал по вооружению, которое находилось бы в том или ином состоянии, то даже у РФ ее практически 90% территории, абсолютно открытой, не имеют прикрытия ПВО. Более или менее эффективная ПВО, эшелонированная, расположена в Москве, — заявил Коваленко.
По его мнению, вся остальная территория России – «это одно сплошное белое пятно».
В то же время эксперт отметил, что Украина – крупнейшая страна в Европе, поэтому чтобы полностью закрыть воздушное пространство Украины, количество соответствующих систем ПВО должно быть достаточно существенным.