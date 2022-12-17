закрыть
17 декабря 2022, суббота, 5:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александр Коваленко: 90% территории России не прикрыты ПВО

  • 17.12.2022, 4:01
Александр Коваленко: 90% территории России не прикрыты ПВО
Александр Коваленко

Исключение — Москва.

Российская противовоздушная оборона далека от безупречности – 90% территории РФ не прикрыты ПВО, разве что Москва. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

- Если мы говорим о Российской Федерации, о которой, казалось бы, еще со времен Советского Союза колоссальный, должен остаться потенциал по вооружению, которое находилось бы в том или ином состоянии, то даже у РФ ее практически 90% территории, абсолютно открытой, не имеют прикрытия ПВО. Более или менее эффективная ПВО, эшелонированная, расположена в Москве, — заявил Коваленко.

По его мнению, вся остальная территория России – «это одно сплошное белое пятно».

В то же время эксперт отметил, что Украина – крупнейшая страна в Европе, поэтому чтобы полностью закрыть воздушное пространство Украины, количество соответствующих систем ПВО должно быть достаточно существенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников
Фатальный диагноз Путина
Фатальный диагноз Путина Владимир Фесенко