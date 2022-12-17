Украинские бойцы сбили две российские ракеты из Stinger 17.12.2022, 5:10

Дивизион бригады имени Хмельницкого показал «трофеи».

Во время вчерашнего массированного ракетного обстрела украинские зенитчики Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого сбили две ракеты, которые шли на Киев. Об этом сообщает Facebook бригады.

Зенитный ракетный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады сбил две вражеские ракеты, которые летели в сторону Киева.

Как сообщается, «приземлил» их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger.

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