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Украинские бойцы сбили две российские ракеты из Stinger

  • 17.12.2022, 5:10
Украинские бойцы сбили две российские ракеты из Stinger

Дивизион бригады имени Хмельницкого показал «трофеи».

Во время вчерашнего массированного ракетного обстрела украинские зенитчики Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого сбили две ракеты, которые шли на Киев. Об этом сообщает Facebook бригады.

Зенитный ракетный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады сбил две вражеские ракеты, которые летели в сторону Киева.

Как сообщается, «приземлил» их командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger.

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