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Войска РФ побежали в двух местах между Кременной и Сватово

  • 17.12.2022, 10:07
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Войска РФ побежали в двух местах между Кременной и Сватово

Российский фронт начал «валиться» в Луганской области.

В районе Кременной - Сватово, что в западной части Луганщины, начала валиться оборона ВС РФ. Потенциально это может привести к коллапсу управления оккупационной группировкой.

Об этом рассказал советник Офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала российского блогера Марка Фейгина.

«Интересная ситуация между Кременной и Сватово. Российские войска побежали в двух местах. Оставление позиций и уход в тыл будут нарушением приказа», - рассказал Арестович.

Он назвал происходящее «первыми звоночками».

«Эти трещинки - предвестие будущего большого раскола. Украинские войска… продолжают давить. И это может дать свой результат», - добавил советник.

Отметим, что на участке фронта Кременная - Сватово ВСУ избрали тактику постепенного выдавливания оккупационных войск РФ.

К Кременной украинские войска уже подошли почти вплотную - до города осталось всего несколько километров.

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