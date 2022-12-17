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Бойцы ВСУ устроили оккупантам «адский день» на Запорожье

  • 17.12.2022, 12:09
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Бойцы ВСУ устроили оккупантам «адский день» на Запорожье

Группа российских солдат пыталась замаскироваться на частном подворье.

Украинские защитники продолжают выжигать российских оккупантов со своей земли. В частности, «ад» захватчикам на Запорожье устроили аэроразведчики и артиллеристы.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram «СтратКом ВСУ».

Украинские бойцы обнаружили группу российских солдат, пытавшихся замаскироваться на частном подворье.

На кадрах видно, как взрываются все места сосредоточения захватчиков, не оставляя им шансов на спасение.

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