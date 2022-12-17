Директор ЦРУ: Война Кремля провалена 1 17.12.2022, 12:59

1,414

Российская армия сейчас очень сильно потрепана.

Российский президент Владимир Путин совершил роковую ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину. Война против украинцев истощила российскую армию, проявившую себя на поле боя из рук вон плохо, а также нанесла колоссальный ущерб российской экономике и репутации РФ.

Пока Путину удается сохранять власть, но риски для него лично будут возрастать, в то же время российский диктатор вряд ли решится использовать ядерное оружие. Об этом в интервью изданию PBS заявил глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

По мнению Бернса, Путин совершил большую ошибку, начав вторжение в Украину 24 февраля. Точно так же он ошибается сейчас, когда уверен, что сможет продолжать войну на истощение бесконечно долго.

«Я думаю, что он (Путин. - Ред.) ошибся в этой ставке, так же как он ошибся, глубоко ошибся в своей ставке, которую он сделал 24 февраля, когда начал эту войну. Тактически, я думаю, то, что мы видим, по крайней мере, в ЦРУ, — это снижение темпов боевых действий между двумя вооруженными силами с наступлением зимы», – считает глава ЦРУ.

Он объясняет свой прогноз по снижению интенсивности боевых действий понесенными Россией потерями.

«Российская армия сейчас сильно потрепана. Украинские военные полны решимости продолжать оказывать давление, развивать свои боевые успехи последних нескольких месяцев. Но им также нужно время, чтобы переоборудовать и пополнить запасы. Но темп все более жестоких атак Путина на гражданское население Украины и украинскую гражданскую инфраструктуру ничуть не уменьшился», – констатировал Бернс.

Он уверен, что вторжение в Украину нанесло по России сокрушительный удар.

«Я ни на мгновение не недооцениваю бремя, вызовы, которые эта война ставит перед украинцами, в первую очередь, но и для всех нас, кто поддерживает Украину. Но со стратегической точки зрения, я думаю, во многих отношениях путинская война до сих пор была неудачной для России. Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика понесла долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается», – сказал глава ЦРУ.

Не менее катастрофичными для агрессора стали и нематериальные потери.

«Репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны. Дело в том, что Путин, когда начал в конце сентября частичную мобилизацию, столкнулся с реальностью, что из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем он смог собрать и отправить на фронт. Так что у него тоже много проблем», – ответил Бернс на вопрос о том, выдержит ли Украина и помогающие ей страны длительное противостояние с РФ.

При этом Бернс отметил, что над кремлевским режимом и лично над Путиным начинают сгущаться тучи.

«Я думаю, что сейчас у российского населения есть беспокойство. Есть беспокойство со стороны некоторых ястребиных критиков, которые считают ведение войны ошибочным. И еще есть беспокойство, о котором я упоминал ранее, из-за множества россиян призывного возраста, молодых русских мужчин, которые также бегут из страны. Я не утверждаю, что это представляет непосредственную угрозу его власти. По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим. Но я думаю, вы замечаете растущее беспокойство в России по поводу войны и накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, которые со временем скажутся», – заявил глава ЦРУ.

Он отметил, что РФ все еще представляет угрозу для мира, однако Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, как это обещают российские пропагандисты и политики в эфирах федеральных каналов и о чем периодически намекает сам российский диктатор.

«Путин и его окружение бряцали оружием очень опасно. Это было частью моего разговора с одним из моих коллег из российской разведки, Сергеем Нарышкиным. Я думаю, бряцание оружием предназначено для запугивания. Сегодня мы не видим явных признаков планов применения тактического ядерного оружия», – сказал Бернс.

Он также отметил, что США «очень ясно» дали России понять, какие серьезные последствия ожидают ее в случае применения ядерного оружия. Дополнительным сдерживающим фактором для Кремля стали также предельно четко высказанные позиции Индии и Китая, лидеры которых выразили свою обеспокоенность возможным применением оружия массового поражения.

В то же время, Бернс не разделяет мнение председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который предположил возможное начало переговоров между Россией и Украиной этой зимой. Для эффективных переговоров необходимо желание с обеих сторон - а Кремль в реальном достижении мира не заинтересован.

«Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны россиян, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам», – резюмировал Бернс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».