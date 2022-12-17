В Гомельской области впервые заметили крупную колонну медицинской техники армии РФ

В Гомельской области впервые заметили крупную колонну медицинской техники армии РФ3
- 17.12.2022, 14:10
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Она движется в Добрушском районе, недалеко от границы с Украиной.
В сводке передвижений военной техники за 16 декабря белорусские мониторинговые группы зафиксировали 18 медицинских ПАЗов российской армии в Добрушском районе, сообщает «Флагшток».
Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124.
Это первое появление такой крупной колонны медицинского спецтранспорта в Гомельской области со времени разгрома российских группировки войск весной 2022 года.