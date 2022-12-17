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ВСУ ликвидировали командира десантного батальона РФ подполковника Лопина

  • 17.12.2022, 14:31
ВСУ ликвидировали командира десантного батальона РФ подполковника Лопина

Уроженец Белгородской области воевал на юге Украины.

Украинские военные ликвидировали подполковника оккупационных войск РФ, командира 2-й батальонной тактической группы 108-го десантно-штурмового полка Александра Лопина из Белгородской области.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter. Он отмечает, что пока неизвестно, где именно погиб оккупант.

«Вы не поверите, но героический уроженец Белгородского села Соколовка, командир 2-й БТГ #108дшп подполковник Лопин Александр Сергеевич 1985 г. р. героически нас покинул. Правда, пока неизвестно, когда и где», – говорится в сообщении.

О гибели оккупанта сообщил известный блогер и офицер украинской армии Анатолий «Штирлиц» Штефан в своем Telegram-канале.

«Подполковника Александра Лопина, командира 2-й батальонной тактической группы, 108-й десантно-штурмовой полк, 7-я горно-десантная дивизия успешно демобилизован», – написал украинский офицер.

Известно, что захватчик воевал против украинцев на территории Херсонской и Николаевской областей.

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