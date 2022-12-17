«Нас накрыли, все горит»: под Мелитополем ВСУ разгромили российскую базу 17.12.2022, 22:11

8,870

Россияне, которым удалось выжить, в панике убежали.

В субботу, 17 декабря, украинские воины разгромили базу российских оккупантов вблизи села Троицкое Мелитопольского района.

Как сообщает «Униан», в базу РФ попала украинская артиллерия. Именно туда россияне свезли бронированную и автомобильную технику, а также личный состав.

- Как сообщают местные жители, утром вблизи Троицкого был ад. В деревню прибежали те россияне, кому удалось выжить. Были в грязи и кричали во всю: «Нас накрыли! Все горит!». Детонация продолжалась еще где-то два часа, - отмечает местное издание.

По данным СМИ, координаты дислокации скопления вражеской группировки разведчики подразделения ССО Бандерлоги засекли несколько дней назад. После отслеживания передвижения противника и обработки данных артиллерия удачно отработала цель.

Потери РФ уточняются. Генштаб об операции в Троицком пока не сообщает.

Отметим, что в течение последних нескольких недель украинские воины нанесли несколько мощных ударов по базам и скоплениям оккупантов на Мелитопольском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».