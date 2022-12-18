Зеленский призвал мир предоставить Украине надежный щит ПВО: Вы это можете 18.12.2022, 3:00

ПВО для Украины будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Украине средства противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев от российского ракетного террора.

Об этом глава украинского государства заявил в видеообращении 17 декабря.

- Я буду постоянно напоминать, уважаемые партнеры, найдите возможности дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям, стопроцентную защиту от этих террористических российских ударов, – сказал президент Украины.

- Когда это будет, основная форма российского террора – ракетный террор – станет просто невозможной. Это будет означать безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации, – добавил Зеленский.

Он отметил – чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше у Украины будет возможностей вернуть и гарантировать мир.

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