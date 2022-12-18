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ВСУ ликвидировали «вагнеровца»-бизнесмена, завербованного в колонии

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  • 18.12.2022, 9:58
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ВСУ ликвидировали «вагнеровца»-бизнесмена, завербованного в колонии

В России он занимался стрельбой по рыбакам.

Украинские воины продолжают «двухсотить» русских «зэков», завербованных в ЧВК «Вагнер». На этот раз в Украине ликвидировали бизнесмена из Саранска Евгения Манаева.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» со ссылкой на некролог Манаева ликвидировали на Донбассе. Туда он отправился прямо из колонии.

В 2019 году бизнесмен Манаев открыл огонь по двум рыбакам, которые вылавливать рыбу сетями на его пруду. Один рыбак погиб, а другой - получил тяжелые ранения.

Сам Манаев виновным в убийстве себя не признал, ведь свято верил, что это была необходимая самооборона. Впрочем, суд отправил его в колонию. Как отмечают росСМИ, в этом году Манаев нашел «еще один законный способ вернуться в родным, в том числе и к сынишке» - поехать убивать украинцев на Донбасс.

«ЧВК «Дембель» (Вагнер) продолжает праздничную амнистию. Их даже не десятки», - отметил «Штирлиц».

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