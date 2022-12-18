ВСУ выбили войска РФ с позиций, за которые те воевали всю осень 18.12.2022, 13:07

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Бои за рубеж сопровождались массовыми потерями российских солдат.

У войск РФ на фронте в Украине новая неудача: потеряна важная позиция.

Об этом пишут российские так называемые «военные каналы», в частности, кремлевский пропагандист Максим Фомин (больше известен как Владлен Татарский), передает Диалог.UA.

«Утро лично для меня началось с недобрых новостей. Противнику удалось выбить наши войска с позиций, за которые мы воевали всю осень», - написал пропагандист 18 декабря.

Он признался, что на этом участке у России и не было серьезных достижений, а данная позиция уже несколько раз переходила под контроль то ВСУ, то РФ.

О каком участке фронта идет речь, Татарский уточнять не стал. Скорее всего, речь идет о Донбассе, где сегодня идут самые тяжелые бои, в частности, район Бахмута.

Пропагандист также разразился критикой в адрес командования оккупационной группировкой ВС РФ. Он признал, что их действия приводят к массовой гибели российских солдат.

«Такое впечатление, что где-то в высоком штабе просто играют в нарды и проигрывают друг другу бригады и дивизии. Только обжились и освоились, познакомились с противником и тут подразделение перебрасывают на другой участок фронта. Сразу идут подрывы на минах и потеря каких-то позиций», - пишет российский «военкор».

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