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В Беларусь из России прибыл еще один эшелон с «Уралами»

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  • 18.12.2022, 18:12
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В Беларусь из России прибыл еще один эшелон с «Уралами»

Видео.

В Беларусь из России прибыл еще один воинский эшелон с новыми грузовиками «Урал» на вагонах-платформах, сообщает телеграм-канал @belzhd_live.

Он был отправлен с российской станции Мисяш на станцию Осиповичи-I. «Беларускі Гаюн» пишет о 50 единицах техники. Из России эшелон с погруженной на вагоны-платформы колесной техникой отправился 11 декабря и прибыл на станцию назначения 16 декабря около часу ночи. По информации канала, подготовка к выгрузке воинской техники была начата 16 декабря в 04:30.

11 декабря на станцию Полонка прибыл воинский эшелон со станции Мисяш с минимум 30 единицами новых грузовиков «Урал».

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