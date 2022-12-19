Россия атаковала Киев иранскими дронами1
- 19.12.2022, 8:00
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Украинская ПВО сбила девять беспилотников.
Рано утром, 19 декабря, Россия атаковала Киев иранскими дронами. Украинская ПВО сбила девять беспилотников.
В украинской столице были слышны мощные взрывы, сообщила Киевская городская военная администрация.
«На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА», — добавили в КМВА.
В 6.15 по минскому времени появилась информация об отбое воздушной тревоги в Киеве.
Как писал сайт Charter97.org, 14 декабря (Россия также атаковала Киев иранскими дронами/ru/news/2022/12/14/528201/.