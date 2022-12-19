Россия атаковала Киев иранскими дронами 1 19.12.2022, 8:00

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Украинская ПВО сбила девять беспилотников.

Рано утром, 19 декабря, Россия атаковала Киев иранскими дронами. Украинская ПВО сбила девять беспилотников.

В украинской столице были слышны мощные взрывы, сообщила Киевская городская военная администрация.

«На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА», — добавили в КМВА.

В 6.15 по минскому времени появилась информация об отбое воздушной тревоги в Киеве.

Как писал сайт Charter97.org, 14 декабря (Россия также атаковала Киев иранскими дронами/ru/news/2022/12/14/528201/.

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