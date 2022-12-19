Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска 5 19.12.2022, 19:08

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Опрос проводил сам Илон Маск.

Большинство — 57% — проголосовавших в твиттере Илона Маска высказались за то, чтобы миллиардер ушел с руководящего поста в соцсети. На момент окончания голосования в опросе приняли участие 17,5 млн пользователей.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Маск ранее пообещал «руководствоваться результатами этого опроса». «Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями, они могут сбыться», — написал он, запустив опрос. По окончании опроса он написал: «Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают». Неизвестно, намерен ли Маск действительно уйти с поста главы Twitter.

Those who want power are the ones who least deserve it — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Маск возглавляет Twitter два с небольшим месяца и за это время успел настроить против себя часть пользователей, сотрудников и рекламодателей. Он сократил штат компании, отменил удаленный режим работы и предложил оставшимся сотрудникам подписать онлайн-обязательство работать долго и интенсивно.

При Маске изменилась политика модерации контента. В частности, он разбанил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, предварительно проведя голосование. 51,8% участников поддержали разблокировку.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен в правах. Vox populi vox Dei («Голос народа — голос Бога»)», — прокомментировал Маск. Точно так же Маск провел «амнистию» пользователей, которые нарушили правила соцсети, но при этом не нарушали закон и не чрезмерно спамили.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

В субботу, 17 декабря, Twitter заблокировал аккаунты нескольких журналистов таких изданий, как CNN, The Washington Post, The New York Times и Mashable. После волны критики компания пообещала восстановить аккаунты. Перед этим Twitter забанил аккаунт пользователя, который выкладывал координаты самолета Маска, взятые из открытых источников. При этом Маск, который называет себя «сторонником абсолютной свободы слова» ранее обещал не трогать его учетную запись.

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

В воскресенье Twitter также заявила, что более не будет разрешать «свободное продвижение некоторых социальных сетей». В сервисе нельзя было публиковать ссылки на ряд соцсетей, а аккаунты, которые использовались для переадресации на другие площадки, грозили заблокировать. Этот шаг раскритиковал сооснователь и бывший CEO Twitter Джек Дорси. «Не имеет смысла», — написал он.

В ответ Маск отменил только что введенную меру, принес извинения и анонсировал очередное голосование, которое решит вопрос изменения правил.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

На момент публикации материала в Twitter нельзя было выложить ссылки на конкурирующий сервис микроблогов Mastodon. «Мы не можем выполнить этот запрос, поскольку Twitter или наши партнеры определили эту ссылку как потенциально опасную», — говорится в сообщении платформы.

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