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Google научился читать непонятный почерк врачей

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  • 19.12.2022, 21:52
  • 1,020
Google научился читать непонятный почерк врачей

Чтобы прочитать «шифр», необходимо сфотографировать рецепт.

Непонятный почерк врачей можно будет расшифровывать с помощью Google Lens, передает TechCrunch.

Поисковый гигант сообщил о запуске новой функции на своей ежегодной конференции в Индии 19 декабря. Для его реализации консультируются с фармацевтами.

Чтобы прочитать «шифр» врача в рецепте, необходимо сфотографировать рецепт или загрузить его из галереи. После обработки изображения программа распознает лекарство, упомянутое в рецепте.

«Это будет действовать как вспомогательная технология для оцифровки рукописных медицинских документов путем увеличения количества людей в цикле, таких как фармацевты, однако ни одно решение не будет приниматься исключительно на основе результатов, предоставленных этой технологией», - говорится в заявлении компании.

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