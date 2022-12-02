ВСУ ликвидировали футбольного фаната из Ростова 2.12.2022, 4:39

Оккупант был «денацифицирован» 28 ноября.

В Украине ликвидирован 28-летний оккупант Артем Морозов. О гибели рассказало в соцсетях движение футбольных фанатов Ростсельмаша «Ю-З УльтрА».

Болельщики сообщили, что узнали о смерти оккупанта 28 ноября.

Российские спортивные медиа сообщили в сентябре об отряде российских футбольных фанатов, который отправился на Донбасс. По информации издания «Спорт-Экспресс», в отряд «Эспаньол» вошли болельщики целого ряда российских клубов высшего эшелона. В их числе — фанаты «Зенита», ЦСКА, «Ростова», «Урала», «Ротора», «Амкара». Отряд набирался из добровольцев.

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