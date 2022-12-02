СМИ: Динамичная ситуация в Минске вызвала панику у Лукашенко
- 2.12.2022, 8:40
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В Москве не исключают и радикальный план мер относительно диктатора.
Российское руководство имеет целую схему мер давления на белорусского диктатора Лукашенко, чтобы добиться от него участия белорусских военных в войне в Украине, пишет со ссылкой на информированные источники издание «Зеркало недели».
«Москву не устраивают увертки Минска, применяемые с 24 февраля, и опосредованное участие Беларуси в российско-украинской войне, когда территория союзного государства используется как плацдарм для ведения боевых действий против Украины», - отмечает издание.
В частности, у самого Лукашенко пытаются вызвать ощущение паники.
Причиной таких шагов является желание российского лидера Владимира Путина захватить Киев, который в Москве считают «матерью городов российских», и которое позволит хозяину Кремля почувствовать себя победителем при всех предыдущих поражениях.
При этом в Москве не исключают и радикальный план мер относительно Александра Лукашенко.
«Ситуация в Минске развивается динамично», - отмечает издание.