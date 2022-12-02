Бывшего пропагандиста БТ приговорили к 4-м годам колонии

Бывшего пропагандиста БТ приговорили к 4-м годам колонии1
- 2.12.2022, 10:57
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За решетку также отправили его жену и еще двух фигурантов дела.
Суд вынес приговор бывшему журналисту Белтелерадиокомпании, его жене и еще двум фигурантам дела. Их признали виновными в дискредитации Беларуси и участии в протестах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Суд назначил наказание:
Экс-сотруднику БТ и внештатному корреспонденту казахстанского телекала «Хабар 24» Дмитрию Лукше — 4 года колонии общего режима и штраф 500 базовых величин (16000 рублей);
Его жене Полине Половинко — 2,5 года колонии общего режима и штраф 100 базовых величин (3200 рублей);
Оператору Константину Никанорову — 3 года «домашней химии» и штраф 100 базовых величин (3200 рублей);
Денису Яровскому (знакомый семьи, обвинялся в по ч. 1 ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — 1,5 года колонии общего режима и штраф 100 базовых величин (3200 рублей).
Дмитрий Лукша долго работал в «Белтелерадиокомпании», был ведущим программы «Зона Х». Однако несколько лет назад он уволился, какое-то время работал для RTVI, а как минимум с 2018 года был внештатным корреспондентом казахстанского телеканала «Хабар 24» в Беларуси.