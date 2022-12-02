Бывшего пропагандиста БТ приговорили к 4-м годам колонии 1 2.12.2022, 10:57

4,112

Дмитрий Лукша

За решетку также отправили его жену и еще двух фигурантов дела.

Суд вынес приговор бывшему журналисту Белтелерадиокомпании, его жене и еще двум фигурантам дела. Их признали виновными в дискредитации Беларуси и участии в протестах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд назначил наказание:

Экс-сотруднику БТ и внештатному корреспонденту казахстанского телекала «Хабар 24» Дмитрию Лукше — 4 года колонии общего режима и штраф 500 базовых величин (16000 рублей);

Его жене Полине Половинко — 2,5 года колонии общего режима и штраф 100 базовых величин (3200 рублей);

Оператору Константину Никанорову — 3 года «домашней химии» и штраф 100 базовых величин (3200 рублей);

Денису Яровскому (знакомый семьи, обвинялся в по ч. 1 ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — 1,5 года колонии общего режима и штраф 100 базовых величин (3200 рублей).

Дмитрий Лукша долго работал в «Белтелерадиокомпании», был ведущим программы «Зона Х». Однако несколько лет назад он уволился, какое-то время работал для RTVI, а как минимум с 2018 года был внештатным корреспондентом казахстанского телеканала «Хабар 24» в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».