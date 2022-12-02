Польская таможня продает авто, конфискованные у белорусов 2.12.2022, 11:12

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По смешным ценам.

Время от времени польская таможня выставляет на торги автомобили, которые были конфискованы на границе за то или иное нарушение. Обычно речь идет о перевозе контрабанды в большом количестве. Вот и сегодня на сайте ведомства выставили несколько лотов, пишет autogrodno.by.

FORD C-Max

Машина с 2-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Год выпуска – 2007. Этот Ford польская таможня оценивает в 7 000 злотых (3 900 белорусских рублей), но торги начинаются с 5 250 злотых (от 2 900 белорусских рублей).

Если будет хоть один желающий, машину отдадут за минимальную стоимость.

Если эту новость прочитает бывший владелец Ford и захочет вернуть машину себе, например, из чувства ностальгии, то ему это обойдется значительно дешевле, чем если бы он покупал такую же машину у нас в стране. Тем более, что этот человек уже будет знать все об этой машине.

В Беларуси такой автомобиль стоит от 15 000 до 17 000 рублей.

В теории, вернуть этот автомобиль в Беларусь можно будет без повторной растаможки, ведь он еще должен быть на учете в ГАИ. Решить останется проблему с повторным изготовлением техпаспорта.

Кто хорошенько присмотрелся к первому снимку, мог заметить номерные знаки – регион «единичка».

Кстати, цена хороша и для польского рынка, где подобные автомобили стоят около 12 000 злотых (6 700 рублей).

VOLKSWAGEN Sharan Trendline

Автомобиль 2005 года выпуска с редким турбированным двигателем объемом 1.8 см³. Увы, автомобиль некомплектный: в салоне не хватает 2 и 3 ряда сидений).

Польская сторона оценивает этот автомобиль в 6 200 злотых (3 500 белорусских рублей), но торги начнутся с отметки 4 650 злотых (2 600 белорусских рублей).

В Беларуси цены на такие минивены начинаются от 20 000 белорусских рублей, в Польше подобные «Шараны» частники продают примерно за 15 000 злотых (8 500 рублей).

Одна проблема с этим лотами – никто не знает, в каком состоянии машины. И если осмотр перед покупкой возможен, то тест-драйв и диагностика на автосервисе не предусматриваются.

На сайте ведомства так и написано: «Начальник Подляского таможенно-налогового управления в Белостоке не несет ответственности за скрытые дефекты, техническое состояние проданных транспортных средств и не несет ответственности за рекламации. Купленный товар возврату не подлежит

Покупатель не может требовать аннулирования купли-продажи транспортного средства или уменьшения его покупной цены из-за его дефектов, ошибочной оценки или по любой другой причине».

Рефрижератор LAMBERET Semifrigo LVF S3F-1

По какой-то причине таможенники конфисковали и рефрижератор 2001 года выпуска. Стоимость полуприцепа оценивают в 12 600 злотых (7 000 белорусских рублей), но начать торги готовы с отметки в 9 450 злотых (5 300 белорусских рублей).

Торги по этим лотам состоятся 6 декабря 2022 в Белостоке.

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