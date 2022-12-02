По оккупантам летало «что-то новое»: мощные взрывы прогремели в Чаплынке и Каланчаке 2.12.2022, 11:41

4,310

Детонацию слышали даже в Крыму.

На юге Херсонской области ночью произошел масштабный «хлопок» с детонацией – глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал сообщением о вероятном применении ВСУ «чего-то нового».

О мощных взрывах в Чаплынке в ночь с 1 на 2 декабря проинформировали херсонские телеграмм-каналы. Местные жители утверждают о по меньшей мере двух прилетах с детонацией, после которых вокруг стояло зарево. «Хлопки» были настолько сильными, что их эхо слышали даже в Аскании-Новой и на севере Крыма – в Армянске. Также сообщают о прилете в Каланчаке Скадовского района.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал своим комментарием. «Сегодня что-то новое летало по оккупантам на юге. Это прекрасно», – написал чиновник, намекая на вероятные новые виды оружия или боеприпасов, которыми ВСУ ударили по врагу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».