закрыть
2 декабря 2022, пятница, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По оккупантам летало «что-то новое»: мощные взрывы прогремели в Чаплынке и Каланчаке

  • 2.12.2022, 11:41
  • 4,310
По оккупантам летало «что-то новое»: мощные взрывы прогремели в Чаплынке и Каланчаке

Детонацию слышали даже в Крыму.

На юге Херсонской области ночью произошел масштабный «хлопок» с детонацией – глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал сообщением о вероятном применении ВСУ «чего-то нового».

О мощных взрывах в Чаплынке в ночь с 1 на 2 декабря проинформировали херсонские телеграмм-каналы. Местные жители утверждают о по меньшей мере двух прилетах с детонацией, после которых вокруг стояло зарево. «Хлопки» были настолько сильными, что их эхо слышали даже в Аскании-Новой и на севере Крыма – в Армянске. Также сообщают о прилете в Каланчаке Скадовского района.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал своим комментарием. «Сегодня что-то новое летало по оккупантам на юге. Это прекрасно», – написал чиновник, намекая на вероятные новые виды оружия или боеприпасов, которыми ВСУ ударили по врагу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников