По оккупантам летало «что-то новое»: мощные взрывы прогремели в Чаплынке и Каланчаке
- 2.12.2022, 11:41
- 4,310
Детонацию слышали даже в Крыму.
На юге Херсонской области ночью произошел масштабный «хлопок» с детонацией – глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал сообщением о вероятном применении ВСУ «чего-то нового».
О мощных взрывах в Чаплынке в ночь с 1 на 2 декабря проинформировали херсонские телеграмм-каналы. Местные жители утверждают о по меньшей мере двух прилетах с детонацией, после которых вокруг стояло зарево. «Хлопки» были настолько сильными, что их эхо слышали даже в Аскании-Новой и на севере Крыма – в Армянске. Также сообщают о прилете в Каланчаке Скадовского района.
А глава Николаевской ОВА Виталий Ким заинтриговал своим комментарием. «Сегодня что-то новое летало по оккупантам на юге. Это прекрасно», – написал чиновник, намекая на вероятные новые виды оружия или боеприпасов, которыми ВСУ ударили по врагу.