Три дня разбирают завалы: новые видео уничтоженных ВСУ российских баз под Мелитополем 1 2.12.2022, 13:04

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После ударов оккупанты начали отступление в Запорожской области.

Коммунальщики Мирного уже третий день разбирают завалы местного клуба, куда прилетело оккупантам от ВСУ.

В начале текущей недели в Сети появилась новость о том, что украинская артиллерия нанесла прицельный удар по клубу в Мирном на Мелитопольщине, в котором местный гауляйтер разместил мобилизованных.

Сегодня, 2 декабря, Telegram-канал «РИА Мелитополь» выложил новые кадры, снятые в поселке накануне.

Источник сообщает, что коммунальные службы уже третий день занимаются разбором завалов на месте прилета в клубе.

30 ноября точным ударом ВСУ нанесли удар по казарме оккупантов, которая находилась в здании клуба в Мирном, что в 14 км от Мелитополя.

Также сегодня появились подробности мощного удара по базе оккупантов в Пологах.

Накануне стало известно, что российское командование приняло решение вывести свои войска из этого населенного пункта.

30 ноября был «хлопок» и в здании местной больницы. Как оказалось, там находился склад с боеприпасами и военным оборудованием.

Стоит заметить, что удар по оккупантам — это слаженная работа подразделения «Бандерлоги» разведки ССО и артиллерии ВСУ.

В тот же день в Пологах была уничтожена установка РЭБ. Оккупанты уже устали считать количество «200-х» и «300-х», именно поэтому было принято решение отвести войска вглубь оккупированной части Запорожской области.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ нанесли удары по оккупантам в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Раздорах. Как итог 230 человек получили ранения, а уничтожено более 15 единиц военной техники оккупантов.

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