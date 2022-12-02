Александр Коваленко: ВСУ окружают Кременную с севера и юга 2.12.2022, 13:07

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Александр Коваленко

Российские оккупанты покидают свои позиции.

Украинские воины активизировали военные действия в районе Кременной в Луганской области. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Как выглядит положение российских войск в районе этого города? Свою оценку сайту Charter97.org дал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

— Российские оккупанты в районе Кременной несут достаточно серьезные потери, которые обусловлены использованием «частично мобилизированных», которые абсолютно не подготовлены к боевым действиям. Они просто не знают, как себя вести во время артиллерийского обстрела, обстрела реактивными снарядами.

Именно по этой причине можно говорить, что вокруг Кременной образовалась следующая ситуация: именно с юга и с севера просматривается формирование оперативного окружения, но пока еще на уровне «серой зоны».

Российские оккупационные подразделения оставили ряд позиций: 35-я ОГМБР (отдельная гвардейская мотострелковая бригада) не может удержать некоторые позиции, но свое присутствие на севере Кременной сохраняет. Однако она утратила свою боеспособность более чем на 50% из-за потерь.

Система компенсации потерь у российской армии на сегодняшний день выглядит следующим образом: когда подразделение теряет около 30% своего состава, то оно условно теряет свою боеспособность.

Его необходимо выводить в тыл и там восстанавливать, однако у России сегодня катастрофический дефицит по технике и она может компенсировать только ресурс личного состава. Причем только мобилизованными, которые абсолютно неподготовлен.

Подразделение сегодня также не выводится в тыл, оно остается в зоне боестолкновения. Именно туда подвозят «частично мобилизованных», которыми компенсируют личный состав. Когда ряды восполняются, командование дает приказ на наступление и вся эта живая масса идет вперед, не имея полноценной штатной поддержки техникой. Именно по этой причине происходят такие огромные потери у армии РФ.

— Смогут ли ВСУ в ближайшее время взять Кременную?

— В краткосрочной перспективе, не думаю, что ВСУ будут заняты освобождением Кременной. Задача ВСУ в этой локации — создание условий для контрнаступления. Условия окончательно не созданы. Тот факт, что российские оккупанты несут потери и вокруг города расширяется «серая зона», что создает предпосылки для оперативного окружения, а в последствии — полного окружения, это и является создание предпосылок для контрнаступления. На это может уйти продолжительное время: от двух недель — до месяца.

Если в районе Сватова не начнутся какие-то действия контрнаступательного характера, в районе Кременной они раньше не начнутся. Кременную будут «играть», ориентируясь на Сватово.

Ведь от успеха на сватовском направлении зависит продвижение украинской армии вплоть до Старобельска, а если мы говорим о Кременной, тот тут идет речь об освобождении Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, где важную роль будет отыгрывать и освобожденное село Белогоровка. Поэтому все зависит от того, как будут развиваться события в районе Сватово.

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