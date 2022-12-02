По военной разведке РФ нанесли мощный удар 2.12.2022, 13:48

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Сотни шпионов из ГРУ раскрыты в Европе.

Высылка из Европы в 2022 году более 600 российских дипломатов, 400 из которых занимались шпионажем, стала самым серьезным стратегическим ударом по разведывательным службам РФ в новейшей европейской истории. С каждым днем появляются новые факты о сотрудниках ГРУ, которые вели свою подрывную деятельность под дипломатическим прикрытием или же как «нелегалы».

Где в России готовят военных разведчиков и кто из них провалился в Европе в последнее время, пишет obozrevatel.com.

«Фабрика» шпионов

Аббревиатура ГРУ – это Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2010 году после «реформы» российской армии военная разведка потеряла из названия одно слово и стала именоваться просто Главным управлением ГШ ВС РФ.

Офицеров для ГРУ готовят в Военной академии Минобороны, более известной под неофициальным названием «Консерватория». Она расположена неподалеку от штаб-квартиры ГРУ (известный многим по книге Виктора Суворова «Аквариум») на Хорошевском шоссе в Москве.

В академии три факультета: на первом учат разведчиков-нелегалов и офицеров для работы за рубежом под дипломатическим прикрытием, на втором – военных атташе, а на третьем обучаются будущие руководители специальных операций на территории других стран.

Кроме того, офицеров ГРУ готовят в Череповецком высшем военном училище радиоэлектроники и Военно-космической академии имени Можайского.

Россия долгие годы формировала свою сеть шпионов по всему миру и, в частности, в Европе. Серьезная ставка также делалась на «нелегалов» – агентов, которые живут за рубежом под чужими именами и на протяжении долгих лет выполняют поставленные задачи.

Удар по ГРУ

Полномасштабное вторжение армии РФ в Украину подстегнуло разведслужбы стран Европы к более активной деятельности по нейтрализации российских шпионов. Уже в марте 2022 г. по количеству высланных разведчиков, которые действовали под дипломатическим прикрытием, стал понятен масштаб.

С каждым месяцем «охота» на шпионов становится все эффективнее, а агентурная сеть ГРУ в Европе рушится на глазах. Как сообщил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум, в этом году по всему миру уже выдворено более 600 сотрудников российских посольств, из которых, по его словам, более 400 были шпионами.

«Это нанесло самый сильный в обозримой европейской истории стратегический удар по российской разведке», – отметил Маккаллум.

Однако не только российские дипломаты сейчас «под колпаком» европейских спецслужб, не менее важно ликвидировать угрозу со стороны глубоко законспирированных агентов ГРУ. И тут тоже есть успехи.

Шпион, выйди вон

Один из последних резонансных случаев – задержание в Швеции семейной пары из России. Сергей Скворцов и Елена Кулькова в этой стране жили с 1999 года и, помимо российского, имели также шведское гражданство.

Прямо на балкон дома, который был куплен россиянами в 2015 году, и высадился неделю назад шведский спецназ.

Дом российских шпионов в пригороде Стокгольма

Супруги и дочь Кульковой Анна руководили компанией InstrumentElectronics, которая занималась поставками радиоэлектронных компонентов. Среди клиентов их фирмы – компания «Радиоэкспорт», тесно связанная с российской оборонкой. С 2016 года компания находится в «черном списке», а в 2019 году эту фирму (уже под названием «Сетевые технологии») уличили в покупке космических технологий в обход санкций.

«Спалились» глубоко законспирированные шпионы на элементарном: все они были зарегистрирована в Москве в том же доме, что и один из участников отравления Скрипалей – генерал-майор Денис Сергеев, а также другие сотрудники ГРУ.

Сергей Скворцов и Елена Кулькова

По данным шведских правоохранителей, с 2013 года Скворцов и его жена занимались разведкой против США, а с 2014 года – еще и против Швеции. Также семейная пара помогала российской военной промышленности обходить болезненные санкции, поставляя технику.

Не менее интересна «эпопея» с задержанием еще одного российского шпиона – ГРУшника Михаила Микушина. Он работал в Арктическом университете Тромсё по документам бразильца Жосе Ассиса Джиаммариа (José Assis Giammaria).

Расследование The Insider и Bellingcat вновь доказало, что с конспирацией в ГРУ просто беда. Вывести на чистую воду «бразильца» оказалось легко: он зарегистрировал свой университетский аккаунт с использованием ящиков на mail.ru и rambler.ru. Причем адрес его почты буквально переводится с португальского как «Мика-захватчик». Но самое уникальное то, что в качестве пароля «Штирлиц» использовал свою настоящую фамилию.

Как выяснилось во время расследования, в 26 лет Микушин переехал из Екатеринбурга в Москву, где жил в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ и учился на разведчика.

В 2011 году его отправили в канадский университет под видом гражданина Бразилии. Там он занимался «исследовательской» работой и даже публиковался в научных журналах. Так, в 2019 году вышла его статья о необходимости создания новых военных баз в Арктике.

Офицер ГРУ Михаил Микушин

А в 2021 году сотрудник ГРУ прибыл в Норвегию в Университет Тромсё, в том числе для изучения «гибридных угроз». А в Вильнюсе он принимал участие в тренинге, посвященном «гибридной войне». Помимо прочего, там обсуждалась весьма актуальная тема о том, как реагировать в случае саботажа на газопроводе «Северный поток».

Михаил Микушин был задержан в Норвегии 25 октября. Суд уже предъявил ему обвинение в шпионаже в пользу России.

Очень вероятно, что однокурсницей Микушина по Военно-дипломатической академии ГРУ была еще одна фигурантка резонансного расследования – Ольга Колобова (Адела Кухвельд). Они – ровесники.

Ее «карьера» в Европе рухнула после публикации The Insider и Bellingcat расследования о сотрудниках российской разведки «Петрове» и «Боширове» с упоминанием ГРУшной серии паспортов. Документ Колобовой всего на несколько цифр отличался от номера «Сергея Федотова» (настоящее имя – Денис Сергеев) – третьего участника отравления отца и дочери Скрипалей.

Ольга Колобова

В итоге «Мария Адела», которая смогла войти в доверие к офицерам НАТО под видом светской львицы перуанского происхождения, вынуждена была бежать в Москву.

Это тот случай, когда сотрудник российской разведки хоть и был раскрыт, но пока что недостижим для правосудия. Впрочем, это скорее исключение – за последний год пойманных (арестованных) шпионов и выдворенных из стран Европы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, уже сотни.

Среди них в том числе еще один законспирированный сотрудник ГРУ Сергей Черкасов. По бразильским документам – Виктор Мюллер Феррейра. Под этим именем он в течение нескольких лет жил в Ирландии и Соединенных Штатах.

36-летний офицер ГРУ, воспользовавшись поддельным бразильским паспортом, получил задачу внедриться в Международный уголовный суд (МУС) в Нидерландах. Он получил место практиканта, но был разоблачен спецслужбой AIVD и задержан сразу по прибытии в амстердамский аэропорт Схипхол.

Офицер ГРУ Сергей Черкасов

Гаагский суд расследует военные преступления, совершенные Россией в Украине после вторжения 24 февраля 2022 г. И то, что российский шпион мог причинить большой ущерб, не вызывает сомнений.

Офицер ГРУ был депортирован в Бразилию и уже приговорен к 15 годам лишения свободы за подделку документов. В России же заявили, что Черкасов причастен к наркоторговле, и потому потребовали его экстрадиции. Благодаря сфабрикованному уголовному делу ГРУ пытается вызволить своего шпиона. Получится ли это – большой вопрос.

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